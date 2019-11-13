В Хабаровском крае планируют создать единую электронную площадку для подачи заявки на подключение к сетям

Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») приняли участие в совещании по итогам реализации целевых моделей по повышению инвестиционной привлекательности Хабаровского края в рамках подключения к электросетям.

Под председательством первого заместителя председателя комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК Валерия Глазачева присутствующие на встрече представители предприятий-сетедержателей и региональных органов власти обсудили степень готовности запуска «Единого окна», задача которого максимально упростить процесс подачи предпринимателями заявок на технологические присоединение к инженерным сетям. В настоящее время заявители со стороны бизнеса вынуждены обращаться отдельно в каждую сетевую организацию, что сказывается на общих сроках подключения. Единая площадка призвана объединить все имеющиеся ресурсы предприятий ТЭК, заменив собой действующие электронные сервисы.

Как отметили специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК», сегодня виртуальный сервис энергокомпании высоко востребован среди потребителей всего Дальнего Востока.

«Личный кабинет, размещенный на официальном сайте ДРСК, по опросам потребителей является одним из самых удобных подобного рода сервисов сетевых организаций в Хабаровском крае. И с каждым месяцем количество желающих оформить за заявку на подключение именно таким способом растет», - пояснил и.о. заместителя директора Хабаровских электрических сетей по развитию и инвестициям Максим Шаркунов.

В процессе обсуждения было принято решение интегрировать функционал существующего электронного сервиса ДРСК в функционал единой площадки без изменений.