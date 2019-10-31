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В Хабаровском крае приступают к строительству моста через реку Герби
В Хабаровском крае вскоре начнут возводить мост через реку Герби, который
является частью строящейся автодороги Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын, сообщает
RosTender.info.
Правительство края объявило тендер на выполнение работ. Стоимость
строительства оценивается в 836 млн рублей, средства поступят из бюджета
Хабаровского края. Заявки от участников тендера принимаются до 8 ноября, и в
этот же день конкурсная комиссия назовет победителя. Заказчиком выступает
Хабаровское управление автомобильных дорог.
Строители демонтируют существующие железобетонные опоры и установят новые,
построят подъезды к мосту с дорожным полотном, соорудят дамбы. Как ожидается,
объект сдадут к началу октября 2021 года.
Напомним, что в настоящее время в Хабаровском крае ведется реконструкция и строительство дороги Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын. Всего на этой трассе будет построено пять мостов, в мае будущего года планируется начать дорожные работы на первом участке дороги от Комсомольска-на-Амуре.
Источник: http://rostender.info/news/2019103001