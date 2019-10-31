В Хабаровском крае приступают к строительству моста через реку Герби

В Хабаровском крае вскоре начнут возводить мост через реку Герби, который является частью строящейся автодороги Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын, сообщает RosTender.info.





Правительство края объявило тендер на выполнение работ. Стоимость строительства оценивается в 836 млн рублей, средства поступят из бюджета Хабаровского края. Заявки от участников тендера принимаются до 8 ноября, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя. Заказчиком выступает Хабаровское управление автомобильных дорог.





Строители демонтируют существующие железобетонные опоры и установят новые, построят подъезды к мосту с дорожным полотном, соорудят дамбы. Как ожидается, объект сдадут к началу октября 2021 года.





Напомним, что в настоящее время в Хабаровском крае ведется реконструкция и строительство дороги Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын. Всего на этой трассе будет построено пять мостов, в мае будущего года планируется начать дорожные работы на первом участке дороги от Комсомольска-на-Амуре.





Источник: http://rostender.info/news/2019103001