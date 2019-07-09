Популярная социальная сеть готовит ряд изменений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Корпорация Facebook, которой принадлежит приложение Instagram, объявила войну с травлей в интернете. В этой связи в популярной соцсети появятся новые функции, которые сделают невозможным массовое психологическое давление на какого-то одного пользователя.

Сообщается, что в Instagram заработает механизм, который с помощью искусственного интеллекта будет определять наличие оскорблений и нецензурной брани в комментарии или подписи к публикации.

В случае если машина поймёт, что используемая лексика является недопустимой, то предложит заменить её чем-то приличным и не оскорбительным.

Также будет запущена функция, позволяющая скрывать оскорбительные записи других комментаторов под своими постами. При этом обидчики смогут продолжить их писать, но видеть такие комментарии будут лишь они сами.

Дмитрий Шевченко