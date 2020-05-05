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В Instagram запретили любимый хэштэг россиян
Подобный запрет касается только жителей России
В Instagram запретили один из самых популярных у россиян хэштэгов - чтобы люди не соблазнялись запретными нынче красотами, сообщает ИА DEITA.RU.
В русскоязычном сегменте одного из самых популярных сервисов запрещен хэштэг #море. Вернее, отметка не запрещена полностью, но при просмотре фотографий, которые ей помечены, будет всплывать предупреждение.
В нем сообщается, что сегмент скрыт, «чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти».
При этом, такой условный запрет введен лишь для россиян. На других языках хэштэг отображается корректно. Пользователи отмечают, что отметка #sea отображается как обычно.
К слову, это уже не первая подобная акция от любимой многими социальной сети. Ранее с начала 2020 года под запрет попадали #valentinesday и #italiano. В конце прошлого года был также введен ряд запрещающих мер в рекламном контенте.
Табачную продукцию и оружие запретили рекламировать блогерам. Раньше этот запрет касался стандартных рекламных объявлений, но блогеры имели привилегии и спокойно обходили предписания разработчиков сети.И напоследок, с 4 декабря 2019 года Instagram ввел обязательную графу даты рождения. Это было сделано, чтобы ограничить слишком юных пользователей от просмотра ленты, которая изобилует сексуальным и провокационным контентом различного рода