В интересах развития региона нужно включать в систему образования больше бизнес-компетенций – «делороссы» Приморья

Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", основной целью которого является повышение привлекательности российского образования на международном рынке. Ключевая заявленная цель проекта - повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг и, таким образом, увеличение несырьевого экспорта Российской Федерации. Предполагается, что с 2021 года во всех вузах страны будет разработана и внедрена целевая модель деятельности по экспорту образования. Кроме того, планируется развивать новые совместные образовательные Отмечается, что реализация проекта повысит статус бренда российского образования на мировом рынке, в том числе путем представления российских вузов на международных выставках, что поможет увеличить выручку от экспорта образовательных услуг. ИА «Дейта» решило побеседовать о том, насколько расширение экспорта образовательных услуг может быть значимо для развития Дальнего Востока в рамках политики «Разворота на Восток», с Алексеем Тимченко, председателем Приморского регионального отделения «Деловой России», общественным уполномоченным по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зонах.

"Появившийся паспорт – логичный шаг в рамках приоритетных национальных проектов. Прежде всего в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт». Ожидается, что в результате реализации проекта число иностранных студентов, обучающихся по очной форме в нашей стране, должно вырасти с 220 тысяч человек до 710 тысяч к 2025 году. Количество иностранных слушателей онлайн курсов российских образовательных организаций должно увеличиться с 1,1 млн человек до 3,5 млн. Объемы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем в 5 раз - до более чем 373 миллиардом рублей в 2025 году. Для Дальнего Востока, где есть несколько крупных вузов, в которых учатся иностранцы, это важно, тем более что это может повысить привлекательность нашего региона в рамках АТР, а это одна из важнейших задач» - отметил лидер «делороссов» региона.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что ведут постоянную работу с вузами региона, которая направлена на повышение эффективности высшего профессионального образования и подготовку кадров для бизнеса. Также приморские «делороссы» активно работают со школами и средне-специальными учебными заведениями края. В частности, эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» ежегодно организуют олимпиады по истории российского предпринимательства, участие в которых принимают студенты большинства ведущих высших учебных заведений региона.

«Я считаю, что поставленная задача по увеличению процента иностранных студентов и расширению сотрудничества с образовательными учреждениями других стран – шаг абсолютно правильный, логичный. Другое дело, что параллельно с этим необходимо также повышать и качество преподавания дисциплин для наших студентов, которые потом будут работать на благо развития региона или страны. В любом случае, в работе с вузами мы видим несколько тенденций, которые заслуживают внимания и требуют более активного взаимодействия работодателей и сферы высшего и средне-специального образования» - подчеркнул Алексей Тимченко.

Так, эксперты регионального отделения «Деловой России» считают, что в интересах развития региона нужно включать в систему образования больше бизнес-компетенций, которые ориентированы на работу специалистов в реальном секторе экономики и побуждают их заниматься предпринимательской деятельностью, либо участвовать в различных бизнес-инициативах.

«Эксперты подсчитали, что мировая система образования, которая эффективно работала в 20 веке, сегодня уже устарела и несет огромные потери для глобальной экономики. В результате этого в мире не хватает квалифицированных специалистов, и более миллиарда работников находятся «не на своих местах» и занимаются вещами, для которых либо слишком хорошо, либо недостаточно квалифицированны, что является либо чрезмерной тратой ресурсов, либо существенно снижает производительность труда. В результате мировая экономика ежегодно недополучает, по разным оценкам, до пяти триллионов долларов. Главная проблема – схема по которой специалист получал одно образование на всю жизнь, практически уже не работает. В тренде – так называемое «человекоцентричное» образование, которое подразумевает овладение спектром компетенций на основе которых в дальнейшем специалист может переобучаться, наращивать багаж знаний и менять даже профессию или сферу деятельности. В противном случае его ждет так называемая «квалификационная яма», когда его знания и умения вдруг становятся не востребованными рынком – в современных условиях, когда профессии появляются и исчезают достаточно быстро, такая угроза вполне реальна. Поэтому здесь, на Дальнем Востоке, надо стараться наполнять образовательный процесс компетенциями с участием бизнеса, а также давать такие универсальные знания, которые в последствии позволят специалисту стать предпринимателем или, как минимум, участвовать в процессах проектного экономического управления» - отметил собеседник агентства.

В ведущей организации российского бизнеса считают, что сфера образования региона обладает необходимым базовым потенциалом для развития направлении подготовки, актуальных для развития региональной экономики. При этом проблемой остается «экспорт талантов» - когда учащиеся и студенты, получившие в целом неплохой уровень образования, не могут найти себе адекватное применение на местном рынке труда и вынуждены уезжать в западные регионы страны или даже за границу.

«Устоялось мнение, что российская система образования позволяет развивать критическое мышление, важное для освоения новых профессий, и прививает высокую грамотность в точных науках. Однако рынок труда, особенно в регионах, нередко не может им предложить перспективные позиции. Мы регулярно работаем с вузами и с каждым годом видим возрастающий интерес молодежи к проблематике истории развития российского и дальневосточного предпринимательства, при этом те, кто занимает призовые места здесь, на общероссийском этапе олимпиад также показывают себя достойно. При этом социсследования показывают, что именно у молодежи в крае самые «чемоданные» настроения – более половины студентов и выпускников вузов рассматривают для себя перспективу отъезда из региона в тех или иных временных рамках. Это, конечно же, не может не тревожить. Поэтому система образования должна дополняться возможностями рынка труда и трудоустройства выпускников, тут открываются перспективы для сферы малого и среднего бизнеса, которую необходимо развивать максимально активно» - отметил Алексей Тимченко.

«Делороссы» считают, что необходимо активнее развивать специальности как инженерного и производственного спектра, так и гуманитарные, прежде всего ориентированные на развитие экономики услуг – менеджмент в туризме, гостиничный бизнес, реклама и маркетинг, а также IT-технологии.

«Для развития региональной экономики необходимо активнее мотивировать население к самообразованию и расширять возможности для трудоустройства, при этом самая мобильная категория – молодежь, с ней нужно работать в первую очередь. Еще одно направление – повышение квалификации, тут и от бизнеса многое зависит тоже. Если же говорить о перспективах расширения контингента студентов в пользу представителей стран АТР, то помимо традиционных технических и лингвистических специальностей, которые пользуются здесь популярностью у иностранцев, нужно больше внимания уделять и экономическим направлениям подготовки, в том числе с привлечением интеллектуальных ресурсов бизнес-сообщества региона. Думаю, что, к примеру, актуальными были бы курсы в рамках вузовских программ подготовки по истории и современности «порто-франко» - Свободного порта Владивосток, поскольку эта тема выходит далеко за географические рамки Дальнего Востока России и связана с экономиками Европы и Азии» - резюмировал председатель Приморского регионального отделения «Деловой России».