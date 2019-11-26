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В истории "голого" мальчика в школе поставлена точка
По факту инцидента в
средней школе № 31 проведена проверка, сообщает DEITA.RU.
Как пояснили в управлении образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, по факту инцидента с уборкой снега с козырька над крыльцом входа в здание, проведена проверка.
Установлено, что снег с козырька убирала женщина-дворник. На перемене ей вызвался помочь один из учеников школы. Мальчик убирал снег не более 5 минут.
«Мы поговорили с учеником, он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребёнка не заставлял и не принуждал к этому, - отметил директор школы № 31 Сергей Старкин. - Сразу были приняты все меры. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа».
В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет.
Отметим, видео , на котором школьник убирает снег с козырька школы, появилось в одной из социальных сетей в субботу, 23 ноября. По поручению главы Уссурийского городского округа сразу же была инициирована проверка данного факта.