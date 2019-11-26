telegr wh call

Новости

Что будет с погодой до конца осени, сказали синоптики

26 Ноябрь 2019, 08:45

Столица осталась без весенних тюльпанов

26 Ноябрь 2019, 08:15

В истории "голого" мальчика в школе поставлена точка

26 Ноябрь 2019, 07:45

Сотни горожан останутся без света

26 Ноябрь 2019, 07:15

Уйти с работы пораньше лучше жителям столицы – прогноз

26 Ноябрь 2019, 06:30

Куда лучше не идти абитуриентам, сказал эксперт

26 Ноябрь 2019, 05:45

Популярный продукт может привести к госпитализации

26 Ноябрь 2019, 05:00

Еще одну льготу для многодетных придумали в России

26 Ноябрь 2019, 04:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В истории "голого" мальчика в школе поставлена точка

школа

По факту инцидента в средней школе № 31 проведена проверка, сообщает DEITA.RU.

Как пояснили в управлении образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, по факту инцидента с уборкой снега с козырька над крыльцом входа в здание, проведена проверка.

Установлено, что снег с козырька убирала женщина-дворник. На перемене ей вызвался помочь один из учеников школы. Мальчик убирал снег не более 5 минут.

«Мы поговорили с учеником, он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребёнка не заставлял и не принуждал к этому, - отметил директор школы № 31 Сергей Старкин. - Сразу были приняты все меры. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа».

В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет.

Отметим, видео , на котором школьник убирает снег с козырька школы, появилось в одной из социальных сетей в субботу, 23 ноября. По поручению главы Уссурийского городского округа сразу же была инициирована проверка данного факта.

Читайте также:

«Учителя в окно выкинуть» — голый школьник убирал снег на крыше

Вспышка инфекции: 52 школьникам стало плохо

Свидание с совершеннолетней дамой печально закончилось для школьника

Популярное

Скандал с квитанциями ЖКХ назревает в регионе

Владельцев банковских карт возьмут под колпак

Громкую отставку подписал Медведев

Медведев предложил работать четыре часа в день
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...