Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что россиян ждет относительно комфортная ипотека для сельских жителей. Он поддержал идею снизить первоначальный взнос с 20 до 10 процентов. До этого депутат Геннадий Кулик заявил, что власти должны приложить все силы, чтобы ставка по жилищным кредитам для селян составляла 3,5–4 процента. С одной стороны, прекрасная инициатива: наконец-то сельские жители построят себе хорошие дома, в которых смогут жить не только они сами, но и их дети, и даже внуки… Складная сказочка, ничего не скажешь. На деле же ситуация выглядит немного иначе. Нужна ли селянам на самом деле дешевая ипотека, а если нужна, то при каких условиях, разбирался корреспондент DEITA.RU.

Проблема оттока российского населения из деревни в город существует, и спрятать ее практически невозможно. Для наглядности приведем следующие цифры. По данным Центра экономических и политических реформ, количество сел в России превышает 150 тысяч, в них, по идее, проживают 26 процентов всех россиян, а это примерно 30 миллионов человек. Внушительная цифра. Однако в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года (Следующая стартует только 1 октября 2020 года — Прим. ред.) 12,7 процента сельских населенных пунктов заброшены. Кроме развалившихся домов и диких собак там ничего и никого нет и уже, вероятно, не будет.

Постоянный отток населения из сельской местности наблюдается с 2001 года. Так, горожан в этот год стало на 155 тысяч больше, а сельчан на 74 тысячи меньше. Крайне показательным стал 2013 год: в городах наблюдается плюс 473 тысячи человек, а селах — 134 тысячи минус.

Что же им надо, этим россиянам? Им вот уже и доступную ипотеку предлагают, а узким специалистам — бесплатное жилье и подъемные. Так, например, по сообщениям администрации Приморского края, только для привлечения медработников в село в 2019 году предусмотрено 29 миллионов рублей в качестве единовременных компенсационных выплат. Врачам обещают по одному миллиону, а фельдшерам — по 500 тысяч. Таким образом региональные власти планируют «привлечь в сельское здравоохранение 63 врача и 19 фельдшеров». Как они собираются это сделать, вопрос, конечно, открытый, но к данной теме отношения не имеет.

Вот и получается: одних привлекают, вкладывая в процесс колоссальные средства — дальневосточный, да и не только, гектар, комфортная ипотека — 3,5 процента (где это видано?), подъемные... А что же те, кто уже там живет? А им работать негде.

Ольга вместе с мужем не так давно приобрела землю. Они планируют построить дом на собственной земле, выращивать домашние овощи, может даже курочку заведут, вот только дом этот — в черте города.

«Вы знаете, я всегда хотела жить в своем доме… На земле, возможно, даже в селе, однако в наше время жизнь на селе далеко не сахар, — рассказывает женщина, которая все детство провела в деревне Хабаровского края и до сих пор приезжает на село к родным. — На селе никогда не было легко жить. Всегда нужно было вспахивать землю, доделывать, ремонтировать, достраивать дом. Сейчас работы на селе нет. У меня в селе живет дядя, я часто бываю у него в гостях. Они зарабатывают деньги только тем, что продают урожай. Продать все это очень сложно — потребность маленькая, потому что городские рынки полны свежими овощами и фруктами. Иногда он занимается авторемонтом.

Работы на селе нет от слова «совсем». Естественно, люди оттуда уезжают. Они не хотят жить сельским хозяйством и перебираются в город, — сетует Ольга. — Поддерживаю ли я идею главы нашего правительства? Какую идею — ипотеку людям дать?.. В кабалу загнать тех, у кого нет работы? Чтобы сегодня заселить деревни и села, там не просто надо давать дешевую ипотеку. Нужно давать смысл жизни. Нужно давать людям работу, снова строить дома культуры, чтобы люди хотели там жить.

Конечно, сегодня тоже есть люди, которые хотят там жить, но там нет абсолютно никаких условий для этого. Мне кажется, чтобы вернуть людей на село, им нужно не ипотеку давать, а выдавать бесплатные дома, потому что брошенных и покинутых домов на селе очень много. Если их просто отремонтировать и раздавать нуждающимся — это привлечет людей на село, но опять же. Это при условии какой-либо занятости».

С такой категоричной позицией согласились далеко не все. Катерина, многодетная мать, проживающая в сельской местности неподалеку от приморского города Партизанская, уверена, что «если человек хочет жить на селе, работу он всегда найдет». Хотя ее безапелляционное заявление тут же рушится под гнетом короткой, но емкой следующей фразы. «Село селу рознь», — говорит женщина.

По ее словам, соседка-фермер предоставляет рабочие места с зарплатой 800 рублей в день, а есть и такие работники, которым и крыша над головой дается. «Есть жилье и заработок, только работай, а не пьянствуй», — уверяет Катерина.

«Есть села, где и многоквартирные дома, но чаще все же частный сектор. В село едут все же жить на земле. Это очень модная тема — родовые поместья. Свой дом, свои угодья. Люди лезут в кредиты, чтобы жить как лендлорд, — продолжает она, отвечая на вопросы корреспондента DEITA.RU. — Из разных сел уезжают по-разному. В нашем столько новичков за пять лет, что свободных домов на продажу уже нет. Люди берут гектары и дома строят капитальные. Нам здесь очень комфортно, спокойно, но главное — без стресса».

Немного поразмыслив, Екатерина идею Дмитрия Медведева поддержала с одним уточнение - если не будет грабительских процентов. «Порой ипотека - единственный способ свое жилье иметь. Если нет богатых родственников, чьим наследником являешься. Во многом ипотека честней многолетнего съёма жилья, когда каждый месяц чужому дяде платишь, и в любой момент тебя попросить могут. А тут все-таки в собственное жилье инвестируешь», — добавила женщина.

Слушаешь многодетную мать, счастливую сельскую жительницу, и самой в село хочется. Подальше от стресса, поближе к земле... Просыпаешься утром, на рассвете, бредешь босиком по росе… Послушное воображение нарисовало удивительную картину, и тут же открываешь доску объявлений, находишь домик в поселке Терней за 1,1 миллиона и думаешь: «Все, Медведев даст льготную ипотеку, еду». Первоначальный взнос — 10 процентов, то есть 110 тысяч рублей, в городе заработаю. Ипотечный кредит возьмем на 120 месяцев под 3,5 процента годовых, тогда ежемесячно будем платить 9790 рублей. Отлично, нам это подходит.

Теперь присмотрим работу себе и мужу… Радостно открываешь другую вкладку: все, план рухнул! Известная доска объявлений предлагает всего лишь пять вакансий, заработная плата до 25 тысяч рублей…

Сейчас защитники встанут грудью за село. Уверяя, что есть возможность взять гектар, устроиться на работу к тому, кто уже взял гектар, за 800 рублей в день. Вот только есть нюансы, например, официальное трудоустройство, без которого ипотеку не даст ни один банк…

Екатерина Брязгунова