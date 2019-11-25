Новости
Поступок водителя автобуса возмутил горожан
25 Ноябрь 2019, 14:39
Путину доложили о молочных заводах-фантомах в стране
25 Ноябрь 2019, 14:36
Лучшего волонтера выберут в Приморье
25 Ноябрь 2019, 14:27
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Приморье
25 Ноябрь 2019, 14:23
Эвакуированные приморские дети вернулись домой из Ирака
25 Ноябрь 2019, 14:20
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит в Приморье
25 Ноябрь 2019, 14:19
В какой валюте хранить деньги, сказал глава банка
25 Ноябрь 2019, 14:08
Ярмарка вакансий прошла в ТГМУ
25 Ноябрь 2019, 14:01
В какой валюте хранить деньги, сказал глава банка
Однозначно хранить все накопленные сбережения нужно в рублях, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал руководитель ВТБ Андрей Костин.
Костин предлагает россиянам хранить деньги в рублях, так как российская валюта в перспективе будет очень стабильна. Независимо от того, как колеблется доллар и какие цены на нефть, рубль продолжает оставаться стабильным.
Кроме того, Костин отметил, что на сегодняшний день ставки по различным вкладам и не только значительно выше по рублю, нежели по другим валютам.
Ранее прошла информация, что самые зажиточные россияне живут в Москве. Средний вклад жителей столицы составляет 800 тысяч рублей, тогда как в других российских регионах он не превышает 200 тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова