В какой валюте хранить деньги, сказал глава банка

Однозначно хранить все накопленные сбережения нужно в рублях, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал руководитель ВТБ Андрей Костин.

Костин предлагает россиянам хранить деньги в рублях, так как российская валюта в перспективе будет очень стабильна. Независимо от того, как колеблется доллар и какие цены на нефть, рубль продолжает оставаться стабильным.

Кроме того, Костин отметил, что на сегодняшний день ставки по различным вкладам и не только значительно выше по рублю, нежели по другим валютам.

Ранее прошла информация, что самые зажиточные россияне живут в Москве. Средний вклад жителей столицы составляет 800 тысяч рублей, тогда как в других российских регионах он не превышает 200 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова