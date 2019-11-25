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В какой валюте хранить деньги, сказал глава банка

деньги, монета, монеты

Однозначно хранить все накопленные сбережения нужно в рублях, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал руководитель ВТБ Андрей Костин.

Костин предлагает россиянам хранить деньги в рублях, так как российская валюта в перспективе будет очень стабильна. Независимо от того, как колеблется доллар и какие цены на нефть, рубль продолжает оставаться стабильным.

Кроме того, Костин отметил, что на сегодняшний день ставки по различным вкладам и не только значительно выше по рублю, нежели по другим валютам.

Ранее прошла информация, что самые зажиточные россияне живут в Москве. Средний вклад жителей столицы составляет 800 тысяч рублей, тогда как в других российских регионах он не превышает 200 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова

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