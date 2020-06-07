Новости
В Киеве планируют военное вторжение в Крым
7 Июнь 2020, 03:15
Захарова ответила на желание японца забрать Курилы
7 Июнь 2020, 02:15
Атлант сломал плечи из-за ремонта в квартире
7 Июнь 2020, 01:15
Голые щиколотки и стринги могут послужить причиной бесплодия
7 Июнь 2020, 00:15
Новый закон об отпуске внесен в Госдуму
6 Июнь 2020, 23:15
Мечта Медведева о четырехдневной рабочей неделе сбывается
6 Июнь 2020, 22:15
Индексацию пенсий работающим пенсионерам предложили в Госдуме
6 Июнь 2020, 21:15
«Это безнаказанность»: Странные хулиганы замечены во Владивостоке
6 Июнь 2020, 20:49
В Киеве планируют военное вторжение в Крым
Бывшие украинские дипломаты угрожают военным вторжением Киева в Россию, а также захватом Крыма и Севастополя, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, об этом говорится в статье экс-посла Украины в Кувейте Владимира Толкача и бывшего посла в Боснии и Герцоговине Владимира Цыбульника.
Они предлагают воспользоваться «поучительным» опытом Кувейта, который сумел добить от Ирака компенсации за вторжение 1990 года, но при этом делают оговорку.
Кроме того, украинские дипломаты говорят о необходимости воспользоваться опытом Кувейта, которому удалось добиться выплаты компенсаций от Ирака за военное вторжение в 1990 году. При этом они осознают бесперспективность подобного подхода, так как Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией.