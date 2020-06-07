В Киеве планируют военное вторжение в Крым

Бывшие украинские дипломаты угрожают военным вторжением Киева в Россию, а также захватом Крыма и Севастополя, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, об этом говорится в статье экс-посла Украины в Кувейте Владимира Толкача и бывшего посла в Боснии и Герцоговине Владимира Цыбульника.

Они предлагают воспользоваться «поучительным» опытом Кувейта, который сумел добить от Ирака компенсации за вторжение 1990 года, но при этом делают оговорку.

Кроме того, украинские дипломаты говорят о необходимости воспользоваться опытом Кувейта, которому удалось добиться выплаты компенсаций от Ирака за военное вторжение в 1990 году. При этом они осознают бесперспективность подобного подхода, так как Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией.