Зеленский и команда разработали стратегию возвращения полуострова в состав Украины, сообщает DEITA.RU.



Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства не забыл про Крым. Она заявила, что Зеленский со своей командой обсудит новую стратегию возвращения полуострова в состав Украины с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО.

По словам Мендель, России не стоит думать, что Киев забыл про Крым. «Ведутся консультации».

Отметим, что раскрывать подробности плана Мендель отказалась. Она также заявила, что вопрос Крыма остается чувствительным для Украины. Потому что «Крым - это Украина».

Как пишет Life, Зеленский планирует обсудить этот вопрос уже во вторник, 4 июня.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский решил конфисковать имущество депутатов, судьей, прокуроров и чиновников. Соответствующий проект закона подал глава государства в Верховную Раду накануне.

Елена Миронова