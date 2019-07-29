Украинскому журналисту, позволившему себе резкое высказывание, посоветовали лечиться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Газета.ru.
Бывший шеф-редактор украинского филиала всемирно известного журнала Forbes Максим Кухар написал в своём Facebook, что Украине необходимо оказать акт агрессии в отношении России.
В частности, журналист предложил ввести в страну танки. Таким образом, по его мнению, здесь можно поддержать принципы демократии.
В ответ на предложение Кухара, многие эксперты задумались над тем, стоит ли ему обратиться за помощью к профессиональным психиатрам, с которыми он мог бы обсудить подобные идеи.
Дмитрий Шевченко