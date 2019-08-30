Доказано, что в России не существует закона, запрещающего приходить на сеанс в кинотеатр со своими закусками и газировкой. Об этом сообщает DEITA.RU.

В пункте четырнадцатом постановления Правительства РФ «Об утверждении правила по киновидеообслуживанию населения» четко и ясно говорится о том, что кинотеатры не имеют права что-либо дополнительное навязывать зрителям за счет последних, в том числе покупку поп-корна и «кока-колы» исключительно в местных буфетах.

С другой стороны кинолюбителя защищает закон «О защите прав потребителя». Гражданин с легально купленным билетом на сеанс в кармане может быть недопущен в кинозал только при нарушении правил поведения в кинотеатре, которые не противоречат действующим законам РФ, и порче имущества. В иных случаях у билетера нет оснований для отказа пропустить посетителя в кинотеатр, будь у него с собой хоть баул различных снеков, чипсов и напитков для личного поедания.

Екатерина Цой