В Китае начнут сажать тех, кто отказывается лечиться от вируса

Также в силу вступили новые правила для больниц, сообщает DEITA.RU.



Власти китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса, объявили об изменениях в уголовном законодательстве. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, граждан КНР предупредили об уголовной ответственности за отказ от прохождения проверки на наличие вируса, а также от лечения в специализированных медицинских учреждениях. Уголовные сроки предусмотрели и для тех, кто намеренно распространяет вирус дальше.

Кроме того, в провинции запретили мешать работе медперсонала и представлять угрозу для врачей. А больницам, в свою очередь, запретили создавать частные платные палаты и проводить ритуалы сожжения денег, популярные у китайцев.

По последним данным, от вируса скончалось уже 170 человек. Заражены почти 8 тысяч человек.

Елена Миронова