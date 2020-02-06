В Китае некому заниматься сборкой iPhone из-за коронавируса

Популярные в России смартфоны некому будет собирать в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.

Сборка значительного количества iPhone происходит на предприятии Hon Hai Precision Industry, которое ведёт работу под брендом Foxconn. Руководство завода направило сотрудников на карантин, в связи с чем может возникнуть дефицит рабочих, которые занимаются сборкой iPhone, как отмечает зарубежное издание Bloomberg.

Новогодние каникулы в Поднебесной были продлены по инициативе властей. Мера позволит уменьшить риск распространения вирусного заболевания.

Тех сотрудников, которые не отбывали на период новогодних праздников, Foxconn изолирует на неделю, а работники, которые прибыли из иных регионов Китая, пробудут в карантине вдвое дольше, как отмечает «Лента».

Тем временем в Apple, у которых Foxconn является одним из колоссальных по масштабам подрядчиков, не унывают из-за коронавируса. Стало известно, что Apple усилило производство iPhone в Индии, Мексике и Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют дефицит смартфонов в российских торговых сетях из-за вспышки коронавируса в Китае. Однако увеличение стоимости на данную категорию товаров аналитики пока не прогнозируют.