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В Китае распространяется таинственная болезнь
44 случая тяжелой пневмонии зафиксировали в китайской провинции Хубэй. 11 человек в тяжелом состоянии, сообщает DEITA.RU.
По информации портала «Примпогода», пока врачи не смогли найти источник инфекции, а также то, каким именно образом она распространяется.
Местные издания отмечают, что большинство пострадавших от тяжелой болезни работали на рынке морепродуктов – сейчас его закрыли из-за эпидемии. Отмечается, что пациенты жалуются на трудности с дыханием и лихорадку. Порой болезнь поражает и легкие.
Более того, новая форма болезни зарегистрирована и в Гонконге – отмечается, что все шестеро заболевших до этого побывали в провинции и городе, откуда пришла болезнь.
Сейчас официально зарегистрировано 59 заболевших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В аэропортах Гонконга и Сингарпура, куда болезнь добралась из-за туристов, сейчас особый режим и карантинная проверка.
Александра Маслова