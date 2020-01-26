В Китае создали «зубной лак» от кариеса

Специальный антибактериальный лак для зубов создали ученые одного из университетов в Китае, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», специальная жидкость покрывает зубы особой пленкой, которая защищает эмаль от вредной микрофлоры.

Как отметили создатели нового продукта, раньше естественных пептидов хватало для такого рода защиты. Однако, сейчас рацион питания сильно поменялся – большое количество сладкой пищи в меню создает идеальные условия для развития бактерий и грибов – существующие механизмы просто не справляются с ними.

Новый лак имитирует натуральный пептид слюны, однако, концентрирован настолько, что справляется даже с самыми серьезными угрозами эмали.

Отмечается, что изобретение хорошо показало себя в тестовых условиях. Не исключено, что скоро оно может появиться в продаже. Однако, исследователи отмечают, что резвившийся кариес он не вылечит – однако, сработает как средство для его профилактики.

При ежедневном использовании, по словам врачей, такой лак сильно облегчит уход за ротовой полостью.

Александра Маслова