В колонию отправится жительница Приморья, забившая отца совком

Районный суд Партизанска вынес приговор местной жительнице, которая избила собственного отца, после чего тот скончался в больнице, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает прокуратура Приморья, преступление местная жительница совершила в собственном доме. Ее пьяный отец начал оскорблять жену и дочь и угрожать им. Не выдержав оскорбительных высказываний, женщина взяла металлический совок и несколько раз ударила мужчину по голове. Он потерял сознание, а позже умер в больнице.

Суд признал вину женщины и назначил ей пять лет колонии.

Отмечается, что пока приговор не вступил в силу.





Александра Маслова