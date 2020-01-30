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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В колонию отправится жительница Приморья, забившая отца совком

Девушка грусть эмоции насилие шок.jpg

Районный суд Партизанска вынес приговор местной жительнице, которая избила собственного отца, после чего тот скончался в больнице, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает прокуратура Приморья, преступление местная жительница совершила в собственном доме. Ее пьяный отец начал оскорблять жену и дочь и угрожать им. Не выдержав оскорбительных высказываний, женщина взяла металлический совок и несколько раз ударила мужчину по голове. Он потерял сознание, а позже умер в больнице.

Суд признал вину женщины и назначил ей пять лет колонии.

Отмечается, что пока приговор не вступил в силу.


Александра Маслова

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