Обилие свободного времени может привести к неожиданным последствиям, сообщает DEITA.RU.

Предложение о сокращении количества рабочих дней в неделе вызывает споры среди специалистов разных сфер. Кто-то одобряет такой подход, а кто-то, напротив, считает такую меру избыточной.

Своё мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" по данному вопроса высказал и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Со стороны своего профессионального опыта работы в медицинском направлении, он назвал это предложение скорее вредным, чем приносящим пользу.

По его словам, целых 3 выходных дня в неделю открывают для людей, слабых духом, огромное пространство для злоупотребления спиртным.

Как отметил Онищенко, проблема пьянства, к сожалению, всё ещё актуальная для России и ещё один выходной может лишь подстегнуть её ещё больше.

Эксперт предложил сначала продумать то, чем будут заниматься россияне в свободное время, а уже затем им его давать в таких больших количествах.

Дмитрий Шевченко