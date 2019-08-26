NASA в растерянности от того, каким образом наказать опального астронавта, сообщает DEITA.RU.

Американского астронавта Энн Макклейн обвинили в несанкционированном получении доступа с борта МКС к банковским счетам супруги, с которой они находится в стадии расторжения брака.

Как сообщил телеканал KPRC, жена астронавта подала жалобу в американскую Федеральную торговую комиссию. При этом она признала, что средства с её счета не пропадали.

В NASA заявили, что не располагают информацией по ситуации и отказались комментировать вопросы личной жизни сотрудников.

Теперь адвокатам придётся решать каким образом можно разрешить первое космическое преступление.

Дмитрий Шевченко