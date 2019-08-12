Горит рынок в Красноярске, сообщает DEITA.RU со ссылкой на главное региональное управление МЧС.

Огнеборцы выехали к горящему складу на Енисейском рынке. Очевидцы передают, что горящий склад находится по адресу ул. Шахтеров, 49ж. Там же располагается скопление различных магазинов.

Окружающее пространство заволакивает черный плотный дым, говорят местные жители.

Информации о пострадавших и подробностей произошедшего нет.

Анастасия Туркова