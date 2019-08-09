Край омывает дождями девятого августа, сообщает DEITA.RU. Информацию передает Примгидромет.

Сильные дожди прольются в краевой столице, утро будет туманным, весьма вероятна гроза. Сильный юго-восточный ветер – до семнадцати м/с. Жары не будет: ожидается около двадцати одного градуса тепла.

За пределами краевой столицы синоптики пообещали впечатляющие ливни, грозу и сильный ветер до двадцати м/с, южный. Местных жителей предупреждают о возможном граде. Будет жарче, чем в столице: до двадцати шести градусов. На побережьях около пятнадцати – двадцати градусов.

Анастасия Туркова