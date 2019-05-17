Ситуацию с бедностью обещали рассмотреть на высоком уровне, сообщает DEITA.RU.

Недавний опрос социологического исследовательского центра "Левада" показали, что больше половины россиян (точнее - 65%) вообще не имеют каких-либо финансовых запасов и сбережений.

Комментируя итоги работы социологов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что полученные данные должны стать предметом изучения профильных структур и компетентных лиц. При этом, он указал на Минэкономразвития.

Также Песков заметил, что данные опроса "Левады" в Кремле приняли к сведению.