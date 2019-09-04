Ранее оценку деятельности руководителя пресс-службы администрации Иркутской области дал президент России, сообщает DEITA.RU.



Очередная скандальная чиновница, Ирина Алашкевич (руководитель пресс-службы администрации Иркутской области), получила по заслугам. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию во вторник прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что чиновница уволена.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин заявил, что надеется, что глава Иркутской области примет нужное решение. Он также назвал поступок чиновницы недопустимым.

Елена Миронова