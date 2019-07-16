Крупнейшие фирмы-производители сталкиваются летом с поломкой оборудования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.



Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин рассказал журналистам о сезонных проблемах с оборудованием в российских торговых сетях и магазинах.



По его словам, в России существует проблема с уровнем температуры в торговых точках и неподготовленными цехами в летний период.

Ранее экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" изучил бёдра цыплят-бройлеров и пришёл к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.



Кроме этого, Борис Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.



Ранее сообщалось о том, что в мясе от трёх популярных по всей России марок производителей курицы, нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе второй марки — сальмонеллы. Все три марки включили в чёрный список организации.



Дмитрий Шевченко