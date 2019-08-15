В детском лагере в Хабаровском крае детей поселили в ремонтируемом здании с отключенной пожарной сигнализацией, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в ГУ МЧС России по региону.

Во время проверки детского оздоровительного лагеря «Олимп», расположенного в селе Красном Николаевского района, сотрудники ведомства обнаружили значительные нарушения. Помимо мелких неисполнений законодательной базы, удалось заметить тот факт, что 20 несовершеннолетних находились в ремонтируемом двухэтажном здании, непригодном для проживания в нем не то что детей, а любых других групп населения.

Решение о размещении двух десятков детей на первом этаже здания, в котором проходит ремонт и выключена пожарная безопасность, приняла администрация лагеря.

Отмечается, что внеплановые проверки детских лагерей начались сразу после пожара на базе отдыха «Холдоми», где в палаточном лагере заживо сгорели четверо детей.

Екатерина Брязгунова