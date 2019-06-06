Густой дым взмывает ввысь на несколько десятков метров, а площадь возгорания составляет почти 200 метров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на столичное МЧС.



Кровля центра обработки данных в трехэтажном здании на улице Боровой загорелась на юго-востоке Москвы. По сообщению специалистов, загорелся деревянный обрешетник кровли.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, - отмечают в столичном МЧС, - Сведений о пострадавших не поступало».

Напомним, буквально несколько дней назад, в конце мая, столичные пожарные при тушении многоэтажки на западе Москвы спасли из огня 10 человек.

Инна Эстрина