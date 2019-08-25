Причину заболевания детей в летнем лагере назвало территориальное управление Роспотребнадзора по Татарстану, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Как отметили специалисты надзорного ведомства, причинами заболевания детей из детского лагеря в городе Иннополисе кишечной инфекцией стало блюдо с микробами, в смывах с посуды и рук повара нашли кишечную палочку.

Также блюда готовились с нарушением технологии приготовления, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, правила обработки посуды и инвентаря, санитарно-дезинфекционный режим.

Изначально после отбоя 17 августа к вожатым с жалобами на расстройство желудка обратился 31 ребенок, позже госпитализированы были пятеро из них. В пятницу, 23 августа, все они были выписаны.

Ранее представители управления судебных приставов ограничили работу детского палаточного лагеря "Вместе" на Байкале сроком на 3 месяца. Причиной санкций стало отсутствие бутилированной воды.

Специалисты надзорных органов в ходе внеплановой проверки выяснили, что еду для детей готовили с использованием воды прямо из озера.

Дмитрий Санников