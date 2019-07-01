В Англии вступили в заочную полемику с президентом России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Слова Владимира Путина о том, что либерализм, как способ развития общества себя изжил, вызвали широкий резонанс в английском королевстве.

В частности, на них резко отреагировал бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Экс-чиновник призвал скорее провести пресловутый Brexit, чтобы доказать то, что либерализм всё ещё жив.

По мнению Джонсона, именно это должно стать ответом на мнение Владимира Путина, который посчитал, что объединённому западу пора искать другую модель для дальнейшего развития.

Также бывший министр сказал, что если Англия не выйдет из состава Европы, то тогда она ничем не будет отличаться от России.

Дмитрий Шевченко