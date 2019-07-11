Одну из «лучших больниц» региона в судебном порядке обязали купить медицинское оборудование, сообщает DEITA.RU.

Еланский районный суд Волгоградской области удовлетворил исковое заявление прокурора о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на ГБУЗ «Еланская центральная районная больница» приобрести недостающее медицинское оборудование для двух отделений.

Как показала прокурорская проверка, в больнице не оказалось простейшего медицинского оборудования. Нет в районной больнице кресла-каталки и тележки-каталки для перевозки больных, стерилизатора для инструментов, холодильника для хранения медикаментов, смотрового кресла, противопролежневых матрасов.

Как пишет портал российского врача «Медицинский вестник», в ближайшее время в медицинском учреждению проверку проведет облздрав. Особую пикантность ситуации придает то, что Еланская ЦРБ всего год назад была признана одной из лучших больниц в регионе по результатам независимой оценки качества медучреждений.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал медиков выбирать товары отечественного производства, и увеличил список таковых на 14 позиций. В него вошли в том числе марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная, бинты стерильные и нестерильные марлевые, медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты.



Дмитрий Санников