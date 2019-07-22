Новую добавку сначала протестируют на животных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Российские учёные начали разработку инновационной пищевой добавки. В её основе будет хитин, который добывают из панциря саранчи. Добавка должна будет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности.

По расчётам специалистов, из-за высокого содержания хитина и хитозана на основе этой же добавки можно будет создать также линейку лечебного питания. Оно будет предназначаться для больных атеросклерозом, гипертонией и лучевой болезнью.

В настоящий момент учёные экспериментируют с двумя видами саранчи — южноафриканской и краснодарской. Выяснилось, что последняя, более мелкая, малопригодна для создания биодобавки. Панцирь у таких насекомых плотнее, его трудно перетереть в мельчайший порошок.

Дмитрий Шевченко