В магазинах Приморья ввели новое ограничение

В организации торговли продуктами в Приморье появилось ещё одно важное нововведение, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство регионе.

Согласно решению губернатора края Олега Кожемяко, в магазинах запрещается продажа нефасованного товара с открытой выкладкой.

Иными словами, предприятия торговли отныне придётся хранить все товары, предназначенные для покупки на развес под защитным стеклом или другим видом защитного экрана.

Теперь набор товара с витрины для покупателя производится исключительно продавцом.



Данное поручение глава региона вошло в список рекомендаций для сферы торговли, работающих в условиях эпидемии коронавируса.

В их число также входит обеспечение всех продавцов и другого персонала средствами индивидуальной защиты, а также требование по обязательному ношению масок к покупателям.

Ранее стало известно, что губернатор Приморского края принял решение о временном закрытии всех пляжей на территории региона, а также о прекращении деятельности гостиниц и кафе у моря.