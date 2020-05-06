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В магазинах Приморья ввели новое ограничение
В торговые сети поступило очередное распоряжение властей
В организации торговли продуктами в Приморье появилось ещё одно важное нововведение, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство регионе.
Согласно решению губернатора края Олега Кожемяко, в магазинах запрещается продажа нефасованного товара с открытой выкладкой.
Иными словами, предприятия торговли отныне придётся хранить все товары, предназначенные для покупки на развес под защитным стеклом или другим видом защитного экрана.
Теперь набор товара с витрины для покупателя производится исключительно продавцом.
Данное поручение глава региона вошло в список рекомендаций для сферы торговли, работающих в условиях эпидемии коронавируса.
В их число также входит обеспечение всех продавцов и другого персонала средствами индивидуальной защиты, а также требование по обязательному ношению масок к покупателям.
Ранее стало известно, что губернатор Приморского края принял решение о временном закрытии всех пляжей на территории региона, а также о прекращении деятельности гостиниц и кафе у моря.