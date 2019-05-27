Продавцы смогут использовать единый ценник для схожих товаров от одного производителя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".



Минпромторг выступил с инициативой уменьшения количества ценников в магазинах. По данным ведомства, сейчас их количество достигает ста тысяч штук.

Чтобы обеспечить все товары ценниками, сотрудникам торговли приходится тратить много времени, а руководству содержать дополнительный персонал.

По мнению специалистов ведомства, сокращение количества ценников на 20% способно существенно снизить издержки продавцов.

Таким образом единые ценники на товары одного производителя и одной стоимости позволят магазинам сэкономить в среднем до двух миллионов рублей в месяц.