В массовой драке в Казахстане погибло восемь человек

Восемь погибших, десятки раненых, сорок человек задержанных – таковы итоги массовой драки на юге Казахстана, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материалы «Российской газеты».

Статистику по погибшим привел глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Также, массовые беспорядки привели к многочисленным ранениям – как ножевым, так и огнестрельным, и другого рода увечьям.

Разнимать драку отправились сотрудники полиции – они также получили травмы, двое из них ранены из огнестрелов.

Отмечается, что побоище случилось на окраине села Масанчи – около семи десятков местных жителейпришло в одно место. Позже они вступили в физический конфликт.

Тургумбаев отметил, что отдельные провокаторы снимали конфликт на видео – таким образом, о драке узнали жители соседних сел, которые прибыли на «разоженное» поле противостояния. Отдельные авторы съемок пытались обыграть случившееся как межнациональную рознь, так как в селе живут дунганцы.

Сейчас полиция начала расследование по данному факту. Официальных комментариев по поводу причины розни не поступало.

Отметим, что к делу привлекли практически все силовые ведомства страны, чтобы изучить причины и результаты конфликта и всесторонне рассмотреть дело. Под контроль спецслужб расследование поручил взять глава Казахстана Касым-Жомар Токаев.