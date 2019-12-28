Новости
Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане
28 Декабрь 2019, 19:15
Эксперты пророчат «холодную войну»
28 Декабрь 2019, 18:45
Сбербанк порадует россиян новой функцией
28 Декабрь 2019, 18:15
В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание
28 Декабрь 2019, 17:45
Японка возмутилась встречей на Курилах
28 Декабрь 2019, 17:15
Медведев дал дальневосточникам новые льготы
28 Декабрь 2019, 16:45
Власти перенесли новые нормативы ЖКХ на 2021 год
28 Декабрь 2019, 16:15
Пьяный агрессивный водитель ездил без прав
28 Декабрь 2019, 15:45
В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание
МЧС разослало смс-оповещение, согласно которому вскоре приморцы столкнутся с неприятными погодными явлениями, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно тексту рассылки, в понедельник, 30 декабря жителей приморского юга ожидает мокрый снег, резкое снижение температуры и порывистый ветер – до 25 м/с.
«Ожидается гололед. Возможно увеличение количества ДТП, а также травм среди пешеходов», - предупреждает ведомство.
Напомним, что в начале декабря непогода и гололедица на дороге привели к тому, что в крае произошло сразу несколько крупных ДТП. Самым масштабным ДТП, о котором писали даже федеральные СМИ, стала массовая авария на Низководном мосту – в ней приняли участие 48 машин.
Александра Маслова