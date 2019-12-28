В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание

МЧС разослало смс-оповещение, согласно которому вскоре приморцы столкнутся с неприятными погодными явлениями, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно тексту рассылки, в понедельник, 30 декабря жителей приморского юга ожидает мокрый снег, резкое снижение температуры и порывистый ветер – до 25 м/с.

«Ожидается гололед. Возможно увеличение количества ДТП, а также травм среди пешеходов», - предупреждает ведомство.

Напомним, что в начале декабря непогода и гололедица на дороге привели к тому, что в крае произошло сразу несколько крупных ДТП. Самым масштабным ДТП, о котором писали даже федеральные СМИ, стала массовая авария на Низководном мосту – в ней приняли участие 48 машин.

Александра Маслова