telegr wh call

Новости

Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане

28 Декабрь 2019, 19:15

Эксперты пророчат «холодную войну»

28 Декабрь 2019, 18:45

Сбербанк порадует россиян новой функцией

28 Декабрь 2019, 18:15

В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание

28 Декабрь 2019, 17:45

Японка возмутилась встречей на Курилах

28 Декабрь 2019, 17:15

Медведев дал дальневосточникам новые льготы

28 Декабрь 2019, 16:45

Власти перенесли новые нормативы ЖКХ на 2021 год

28 Декабрь 2019, 16:15

Пьяный агрессивный водитель ездил без прав

28 Декабрь 2019, 15:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание

Дорога ночь машина трасса

МЧС разослало смс-оповещение, согласно которому вскоре приморцы столкнутся с неприятными погодными явлениями, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно тексту рассылки, в понедельник, 30 декабря жителей приморского юга ожидает мокрый снег, резкое снижение температуры и порывистый ветер – до 25 м/с.

«Ожидается гололед. Возможно увеличение количества ДТП, а также травм среди пешеходов», - предупреждает ведомство.

Напомним, что в начале декабря непогода и гололедица на дороге привели к тому, что в крае произошло сразу несколько крупных ДТП. Самым масштабным ДТП, о котором писали даже федеральные СМИ, стала массовая авария на Низководном мосту – в ней приняли участие 48 машин.

Александра Маслова

Читайте также:

Снегопад на Новый год пообещали синоптики

Две важные дороги закрыли из-за гололеда

«По всему краю ужасы» — дороги в Приморье превратились в лед

Популярное

«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять

Медведев заинтересовался криминальным прошлым автомобилей

Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей

Машина переехала лежащего на дороге мужчину
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...