В Международной конференции по редкому виду искусства принял участие музей из Приморья

В северной столице России состоялась Международная научно-практическая конференции «Церковное шитьё: история и современность». Сотрудница Приморского музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева стала участницей этого события, способствующего возрождению редкого вида искусства, сообщает DEITA.RU.

«Задача музея — сохранять историческое наследие, сохранять традиции, и музей приветствует, когда традиции возрождаются», - говорит Жанна Славинская - участница конференции, заведующая домом-музеем семьи статского советника Суханова (филиал Приморского музея им. Арсеньева). И мнение это подкреплено практикой - уже год при доме-музее Суханова действует золотошвейная мастерская светского и церковного шитья «Золотая нить».

Жанна Славинская рассказывает, что в идее создания мастерской её поддержал директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. И вот новый шаг – участие в международной научно-практической конференции, которая собрала мастериц и научных сотрудников из разных городов России, из Словении, Литвы, Украины для встреч и обмена опытом.

Конференция проходила три дня. С 10 утра до пяти вечера в Михайловском замке шли пленарные заседания, где научные сотрудники музеев говорили, в том числе, о реставрации древнерусского шитья, об исследованиях, определяющих, к каким мастерским принадлежат те или иные вышитые древнерусские убранства - у каждой мастерской церковного шитья был свой почерк. Далее, до позднего вечера шла работа на мастер-классах в залах Союза художников. На третий день на круглом столе мастера представили свои, ныне действующие, мастерские, где мастерицы создают изделия, которые несут свою службу в храмах.

Участницы мастерской «Золотая нить» встречаются каждую пятницу в 10 утра в доме-музее семьи статского советника Александра Васильевича Суханова. Они осваивают технику вышивки, которая, зарождённая как церковная, впоследствии перешла и в светскую жизнь в виде богатого убранства расшитых золотом, бисером и жемчугом изделий. Недавно мастерицы завершили совместную работу – церковный покровец, над которым трудились более двух месяцев. Покровец они преподнесли в дар храму Серафима Саровского, находящегося в мужском монастыре на острове Русском.

Международная научно-практическая конференция «Церковное шитьё: история и современность» состоялась в октябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Организаторы: Государственный Русский музей, золотошвейная мастерская «Урбус» (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский творческий союз художников России.

Адрес дома-музея семьи Суханова: Владивосток, улица Суханова, 9.

Ирина Павленко