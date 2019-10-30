telegr wh call

Новости

Хотелки в вашей спальне: общение чиновника с народом закончилось скандалом

30 Октябрь 2019, 15:43

«Мы вам не товарищи»: Трутнев обделил вахтовиков

30 Октябрь 2019, 15:40

Въезд на опасный мост блокировала пробка

30 Октябрь 2019, 15:32

Детям из многодетных семей установили новые льготы

30 Октябрь 2019, 15:23

Родственники пропавших рыбаков в панике

30 Октябрь 2019, 15:20

В Международной конференции по редкому виду искусства принял участие музей из Приморья

30 Октябрь 2019, 15:01

Зачем раздавать бесплатно лекарства, объяснили экономисты

30 Октябрь 2019, 15:00

Приморцам отказали в прямых выборах мэров

30 Октябрь 2019, 14:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В Международной конференции по редкому виду искусства принял участие музей из Приморья

фото

В северной столице России состоялась Международная научно-практическая конференции «Церковное шитьё: история и современность». Сотрудница Приморского музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева стала участницей этого события, способствующего возрождению редкого вида искусства, сообщает DEITA.RU.

«Задача музея — сохранять историческое наследие, сохранять традиции, и музей приветствует, когда традиции возрождаются», - говорит Жанна Славинская - участница конференции, заведующая домом-музеем семьи статского советника Суханова (филиал Приморского музея им. Арсеньева). И мнение это подкреплено практикой - уже год при доме-музее Суханова действует золотошвейная мастерская светского и церковного шитья «Золотая нить».

Жанна Славинская рассказывает, что в идее создания мастерской её поддержал директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. И вот новый шаг – участие в международной научно-практической конференции, которая  собрала мастериц и научных сотрудников из разных городов России, из Словении, Литвы, Украины для встреч и обмена опытом.

Конференция  проходила три дня. С 10 утра до пяти вечера в Михайловском замке шли пленарные заседания, где научные сотрудники музеев говорили, в том числе, о реставрации древнерусского шитья, об исследованиях, определяющих, к каким мастерским принадлежат те или иные вышитые древнерусские убранства - у каждой мастерской церковного шитья был свой почерк. Далее, до позднего вечера шла работа на мастер-классах в залах Союза художников. На третий день на круглом столе мастера представили свои, ныне действующие, мастерские, где мастерицы создают изделия, которые несут свою службу в храмах.

Участницы мастерской «Золотая нить» встречаются каждую пятницу в 10 утра в доме-музее семьи статского советника Александра Васильевича Суханова. Они осваивают технику вышивки, которая, зарождённая как церковная, впоследствии перешла и в светскую жизнь в виде богатого убранства расшитых золотом, бисером и жемчугом изделий. Недавно мастерицы завершили совместную работу – церковный покровец, над которым трудились более двух месяцев. Покровец они преподнесли в дар храму Серафима Саровского, находящегося в мужском монастыре на острове Русском.

Международная научно-практическая конференция «Церковное шитьё: история и современность» состоялась в октябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Организаторы: Государственный Русский музей, золотошвейная мастерская «Урбус» (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский творческий союз художников России.

Адрес дома-музея семьи Суханова: Владивосток, улица Суханова, 9.

Ирина Павленко

Читайте также:

Столичные эксперты рассказали о перспективах Театра молодёжи во Владивостоке

Семинар «Инклюзивный музей» провели специалисты Русского музея для музеев ДВ региона

Детей приглашают на бесплатные экскурсии по форту Поспелова

Популярное

Синоптики обещают ледяной ад в регионе

Медведев поручил проверить доходы россиян

Мужчина погиб от бешенства в Приморье

Фото: "нанотехнологии" от ЖКХ потрясли горожан
Загрузка...
Загрузка...