В Минфине назвали количество всех чиновников

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Стало известно, сколько в России служивых людей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Официальный представитель министерства финансов России Татьяна Нестеренко сообщила журналистам о том, что число всех муниципальных и государственных служащих в учреждениях России равняется 855 тысячам человек.
Это, в свою очередь, равняется более чем трём процентам от общего числа трудящихся в стране. Всего 163 работника госорганов приходятся на десять тысяч граждан России, занятых в других сферах.
Как добавила Нестеренко, лишь 50% от общего числа чиновник заняты непосредственно тем, что исполняет какие-либо властные полномочия.
Ранее сообщалось о том, что президент России распорядился повысить заработную плату сотрудникам бюджетных учреждений с 1 октября текущего года.
Дмитрий Шевченко