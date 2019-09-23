В Минфине назвали количество всех чиновников

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Стало известно, сколько в России служивых людей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель министерства финансов России Татьяна Нестеренко сообщила журналистам о том, что число всех муниципальных и государственных служащих в учреждениях России равняется 855 тысячам человек.

Это, в свою очередь, равняется более чем трём процентам от общего числа трудящихся в стране. Всего 163 работника госорганов приходятся на десять тысяч граждан России, занятых в других сферах.

Как добавила Нестеренко, лишь 50% от общего числа чиновник заняты непосредственно тем, что исполняет какие-либо властные полномочия. 

Ранее сообщалось о том, что президент России распорядился повысить заработную плату сотрудникам бюджетных учреждений с 1 октября текущего года.

Дмитрий Шевченко

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