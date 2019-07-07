Вот три случая, когда уплатить налог придется, сообщает DEITA.RU.



В Сети много споров о том, облагаются ли переводы с карты на карту НДФЛ. Сам по себе перевод от физлица физлицу – нет. Однако есть случаи, когда заплатить налог придется.

Так, по данным Министерства финансов, НДФЛ облагаются следующие переводы:

Оплата за товар или услугу

Зарплата

Вознаграждение по гражданско-правовым договорам

Если налоговая посчитает ваш перевод сомнительным, то деньги удержат, а вам придется доказать, что совершенный перевод – просто подарок.

Елена Миронова