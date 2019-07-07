7 Июль 2019, 01:00
В Минфине признались, что переводы с карт облагаются НДФЛ
Источник изображения: Сергей Трэйне
Вот три случая, когда уплатить налог придется, сообщает DEITA.RU.
В Сети много споров о том, облагаются ли переводы с карты на карту НДФЛ. Сам по себе перевод от физлица физлицу – нет. Однако есть случаи, когда заплатить налог придется.
Так, по данным Министерства финансов, НДФЛ облагаются следующие переводы:
Оплата за товар или услугу
Зарплата
Вознаграждение по гражданско-правовым договорам
Если налоговая посчитает ваш перевод сомнительным, то деньги удержат, а вам придется доказать, что совершенный перевод – просто подарок.
Елена Миронова
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