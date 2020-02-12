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В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров в России
12 Февраль 2020, 13:45
В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров в России
Стало известно, будет ли в России дефицит
В России достаточно запасов товаров из Китая, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал "Россия-24".
Об этом эфире центрального телевидения рассказал министр торговли и промышленности России Виктор Евтухов. По его словам, никакой паники в связи с возможными перебоями поставок товаров из Китая на данный момент не наблюдается.
Кроме этого, министр также подчеркнул, что в случае необходимости российская сторона готова к смене поставщиков. Однако, по оценкам специалистов, делать это пока преждевременно. Ситуация с товарооборотом России и Китая продолжает оставаться стабильной.
Министр заверил, что поводов для паники нет и в ближайшее время не предвидится.