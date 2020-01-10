Череда землетрясений сотрясла Камчатку

Серия из более десятка подземных толчков потрясла Камчатский край. Сейсмический катаклизм непрекращающимися волнами накатывал всю ночь – с 9 на 10 января, сообщает DEITA.RU

Литосферные плиты скрежетали под полуостровом с вечера четверга. Магнитуда самого сильного толчка составила почти 6 баллов по шкале Рихтера. Его зафиксировали в 20 часов 38 минут по местному времени в 144 километрах к северу от камчатского села Ачайваям.

Сила еще 8-ми очагов колебалась от четырёх до 5,9 баллов. Представители местного отделения Российской академии наук отмечают, что большая часть геологических событий произошла в Олюторском районе края. Основная масса сейсмособытий продолжалась 7-8 часов. Жертв и разрушений, равно как и последствий для инфраструктуры региона, не замечено.

Евгений Черемухин