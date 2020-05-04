В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса

Уже в ближайшие две недели Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает DEITA.RU.

Такие сроки в эфире телеканала "Россия 24" обозначил эксперт Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, пик эпидемии коронавируса ожидается в ближайшую неделю-две, после чего начнётся постепенное снижение ежедневного прироста количества новых заболевших.

Вместе с тем, другой эксперт — директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин считает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в России только к концу июня или вообще к началу июля.

Кроме этого, специалист также прогнозирует наступление второй волны заболеваемости COVID-19 в России осенью и зимой текущего года.