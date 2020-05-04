telegr wh call

Новости

Пенсионерка упала с балкона, спускаясь по веревке за бутылкой

4 Май 2020, 12:45

Опора ЛЭП упала на дорогу в Приморье

4 Май 2020, 12:30

240 приморцев наказали за выход из дома

4 Май 2020, 12:15

В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса

4 Май 2020, 11:45

Это надолго: ограничения продлят до появления вакцины

4 Май 2020, 11:15

53 новых: в Приморье выросло число заболевших коронавирусом

4 Май 2020, 10:45

Названы возможные сроки возобновления полётов за границу

4 Май 2020, 10:15

В начале новой недели владивостокцы остались дома

4 Май 2020, 09:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса

вирус

Стало известно, когда количество заболевших должно пойти на спад

Уже в ближайшие две недели Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает DEITA.RU.

Такие сроки в эфире телеканала "Россия 24" обозначил эксперт Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, пик эпидемии коронавируса ожидается в ближайшую неделю-две, после чего начнётся постепенное снижение ежедневного прироста количества новых заболевших.

Вместе с тем, другой эксперт — директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин считает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в России только к концу июня или вообще к началу июля. 

Кроме этого, специалист также прогнозирует наступление второй волны заболеваемости COVID-19 в России осенью и зимой текущего года.

Читайте также:

Усилить или смягчить – Роспотребнадзор о карантинных мерах

Минздрав призывает ужесточить карантин

Доктор Мясников рассказал о победе над коронавирусом

Дмитрий Шевченко

Популярное

Ситуация серьезная: Кожемяко сделал важное заявление по коронавирусу

Крупная рыба: приморский нарушитель самоизоляции оказался серийным преступником

Названы возможные сроки возобновления полётов за границу

Роддом закрыли на карантин из-за коронавируса в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...