Специалисты дали свои рекомендации о том, как не загнать себя в угол психологической нагрузкой, сообщает DEITA.RU.

Минздрав поделился своими советами на тему противодействия окружающим россиян стрессам. В рекомендациях ведомства оказались, как примеры правильного питания, так и факторы здорового образа жизни в целом.

В частности, медики рекомендуют делать краткосрочные перерывы в работе. Отмечается, что как минимум одним из них может выступать обед. Именно поэтому пищу не стоит употреблять, что называется, на ходу, а необходимо отводить под трапезу отдельное время.

Также в борьбе со стрессом будет крайне полезен полноценный сон. Его плохое качество, как и недостаток приводит организм человека в состояние нервозности и усталости, что только добавляет стрессогенных факторов.

Что касается пищи, то врачи порекомендовали есть больше орех, имбиря и бананов. Именно эти продукты, по мнению специалистов, хорошо помогают людям, переживающим стрессы.

Никуда и без физических нагрузок. Рекомендуется выбрать плавание. А вот про такие пагубные привычки, как курение и выпивание алкоголя лучше забыть - от них вреда организму гораздо больше, чем пользы.

Дмитрий Шевченко