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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В мире стало больше очень богатых людей

деньги, валюта, монеты, монета

Состояние богачей тоже выросло

Компания Wealth-X провела исследование и опубликовала данные по количеству очень богатых людей в мире, сообщает ИА DEITA.RU. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 10%.

Как пишет РИА «ФАН», всего компания насчитала 2,7 млн очень богатых человек. Также увеличилась и общая сумма средств, которыми они обладают – для 26,6 трлн долларов.

На первом месте по количеству богачей – США. Китай на втором месте с большим отрывом. В пятерке также Германия, Япония и Франция. Самый богатый человек на планете глава Amazon Джефф Безос.

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