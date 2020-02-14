В мире стало больше очень богатых людей

Компания Wealth-X провела исследование и опубликовала данные по количеству очень богатых людей в мире, сообщает ИА DEITA.RU. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 10%.



Как пишет РИА «ФАН», всего компания насчитала 2,7 млн очень богатых человек. Также увеличилась и общая сумма средств, которыми они обладают – для 26,6 трлн долларов.

На первом месте по количеству богачей – США. Китай на втором месте с большим отрывом. В пятерке также Германия, Япония и Франция. Самый богатый человек на планете глава Amazon Джефф Безос.