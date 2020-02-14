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В мире стало больше очень богатых людей
Состояние богачей тоже выросло
Компания Wealth-X провела исследование и опубликовала данные
по количеству очень богатых людей в мире, сообщает ИА DEITA.RU. Так, за прошлый
год их количество увеличилось на 10%.
Как пишет РИА «ФАН», всего компания насчитала 2,7 млн очень богатых человек. Также увеличилась и общая сумма средств, которыми они обладают – для 26,6 трлн долларов.
На первом месте по количеству богачей – США. Китай на втором месте с большим отрывом. В пятерке также Германия, Япония и Франция. Самый богатый человек на планете глава Amazon Джефф Безос.
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