Обновление 10.00 по мск

По уточненным данным Росморречфлота, два человека погибли, еще двое находятся в больнице. Поиски одного моряка на данный момент ведутся.



Ранее

Во вторник, 11 июня, в морском торговом порту города Махачкала на танкере прогремел взрыв. Это случился хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении, сообщает DEITA.RU.

По имеющимся сведениям, пострадали пять человек. Трое граждан из-за полученных травм были экстренно отправлены в больницу. Один находится в очень тяжелом состоянии — 95 процентов кожного покрова покрыто ожогами.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Республике Дагестан, взрыв прогремел примерно в 4 часа 30 минут по местному времени. Очевидцы позвонили в службу спасения в 4 часа 38 минут. Сейчас в машинном отделении наблюдается сильное задымление. Пожарные занимаются проливкой.



Угрозы распространения нефтепродуктов по морской глади нет.

Ранее прошла информация о том, что 24 мая дальневосточной столице произошел пожар на судне, которое длительное время находилось на причале. Оперативные сотрудники МЧС прибыли к месту ЧП. О пострадавших в тот день информации никакой не поступало.

Стоит отметить, что пожарные расчеты по всей стране не сидят без дела. Спасатели регулярно выезжают на мелкие и крупные происшествия. К сожалению, некоторые из них заканчиваются очень плачевно. Здесь достаточно вспомнить две трагедии — в Шереметьево 5 мая 2019 года и Кемерово 25 марта 2018 года.

Екатерина Брязгунова