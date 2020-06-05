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17 Февраль 2020, 14:13

В Москве арестовали Николая Платошкина

Платошкин

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный YouTube-канал политика.

Согласно информации в его микро-блоге на сайте видеохостинга, в его московской квартире проводятся обыски сотрудниками Следственного комитета России.

По предварительном информации, ему вменяется организация массовых беспорядков. В своих последних видео на YouTube-канале Платошкин призывал россиян принимать участие в одиночных пикетах и митингах по всей стране.

Свою оценку произошедшему специально для ИА DEITA.RU дал руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков:

"Платошкин – это один из вариантов КПРФ 2.0, его «Новый Социализм», конечно, движение кем-то поддержанное сверху, он ведь был допущен и до телеэфиров и прочего, давно вы видели Навального у Соловьева? Поэтому иллюзия, что он такой вот маргинал-правдоруб – всего лишь иллюзия, он бы частью публичной игры определенных «башен Кремля». И вот на пике борьбы за преемничество у Зюганова, которое началось в начале года, Платошкина решили из игры выключить. Станет ли он новым мучеником? Посмотрим, теоретически шанс на такую раскрутку у него есть. Но есть и другой сценарий, что этот арест не часть медиараскрутки, а наоборот – силовой наезд на Платошкина. Тогда ровно наоборот, он может быть выключен из политической повестки, которая начала резко леветь и несистемные игроки стали представлять опасность", – отметил политолог.

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