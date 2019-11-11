В Москве можно попасть в Приморье, зайдя в вагон

С 8 ноября по московскому метро курсирует поезд Дальнего Востока. В составе электрички – 10 вагонов, каждый из которых представляет один из субъектов ДФО, в том числе и Приморский край, сообщает DEITA.RU

В декабре 2019 в столица страны в очередной раз проводит масштабный фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве». Со 2 по 14 числа площадками для мероприятия станут Новый Арбат и Экспоцентр. И там и там: гостей ожидают творческие номера, шоу-программы всех мастей, а также традиционные сувениры, украшения и характерные для каждого из регионов товары. Однако, еще за месяц до начала фестиваля, столичный метрополитен уже подготовил жителей и гостей Москвы к грядущему событию.

Состав «Дальневосточного экспресса» это настоящая мобильная географическая энциклопедия, которая, к тому же – еще и транспортное средство. В составе поезда каждый вагон – это субъект федерации – и Приморье здесь также представлено наравне со всеми. Зайдя в «приморский» вагон, можно сразу же получить представление о его особенностях, действующих в крае программах. Например, зона вагона под названием «Дальневосточный гектар» - говорит сама за себя. Здесь же, прямо на стенах и дверях вагона, размещены изображения с QR-кодами(наведя на них телефон, можно в онлайн-режиме ознакомиться с информацией, которая там зашифрована).

Брендированный поезд запускали с помпой и торжествами, присутствовал, в числе прочих высоких чинов, и полпред президента в ДФО, Юрий Трутнев.

«Третий раз в дорогу по пространствам Московского метрополитена отправляется “Дальневосточный экспресс”. Он стал больше, к Дальнему Востоку присоединились еще два субъекта, но цели его остались те же самые – рассказать жителям Москвы, гостям о регионе, его замечательных людях, культуре, удивительной природе, о той работе, которая проводится по поручению Президента России, по развитию Дальнего Востока», – подчеркнул полномочный представитель президента на Дальнем Востоке.

Кроме истории, особенностей и преимуществ Приморья, укомплектованных в виде интерактивных историй и изображений, вагон «ДВ-экспресса» расскажет своим пассажирам и о некоторых госпрограммах, действующих в регионе. В числе таких, в том числе, и «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», действующая с 2013 по 2021 годы.

Евгений Черемухин