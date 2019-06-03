О гибели российского солдата рассказал военный корреспондент, сообщает DEITA.RU.

Семён Пегов написал на своём ресурсе War Gonzo о происшествии с летальным исходом, произошедшем в 23:00, 2 июня в Москве. По его словам, на улице Новотушинская деревни Путилково, расположенной неподалёку от МКАДа, был убит ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска. Имя погибшего Никита, фамилия не разглашается.

Согласно тексту на сайте, Никита увидел, как у одного из местных пабов толпа из десяти человек, судя по всему, кавказской национальности, избивала двух парней славянской наружности. Ввиду того, что боец ГРУ был неравнодушным человек, он решил вступиться за избиваемых. В результате, агрессия нападавших перешла на Никиту. Его сбили с ног и убили ударом ножа в сердце.

Именно такую картину описал Семён Пегов. Друзья Никиты сообщили ему, что он служил в спецназе и несколько раз находился в боевых командировках в Сирии в 2016 и 2017 годах. Один из парней, за которых заступился Никита, выжил и находится в больнице, другой также получил ножевое ранение.