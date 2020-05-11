В начале новой недели приморцы остались дома

Большинство жителей крупных приморских городов предпочло остаться дома утром понедельника, 11 мая, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным сервиса Яндек.Карты, по состоянию на 09.30 местного времени, индекс самоизоляции во Владивостоке составляет 3,5 баллов.

Худший показатель среди самых больших городов региону у Артёма — всего 3,3 балла. Чуть выше индекс в Уссурийске — 3,4 балла.

А вот в Находке, которая на прошлой неделе была закрыта на карантин, — 3,7 баллов, что является лучшим показателем самоизоляции в крае.

Ранее стало известно, что ограничительный режим будет продлён на всей территории Приморья как минимум до 31 мая. После этой даты власти вновь будут решать вопрос о возможном продлении мер по борьбе с эпидемией.