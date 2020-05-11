Новости
В начале новой недели приморцы остались дома
11 Май 2020, 09:45
ОГЭ могут отменить в России
11 Май 2020, 09:15
Путин проведет очередное совещание по коронавирусу
11 Май 2020, 08:15
Опять циклон: когда в Приморье кончатся дожди
11 Май 2020, 07:15
Аппараты с масками и санитайзерами появятся в метро
11 Май 2020, 06:15
Бывшую жену Олега Дерипаски ограбили неизвестные
11 Май 2020, 05:15
Чем грозит нарушение режима сна, рассказал врач
11 Май 2020, 04:15
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
11 Май 2020, 03:15
В начале новой недели приморцы остались дома
Режим самоизоляции продолжается
Большинство жителей крупных приморских городов предпочло остаться дома утром понедельника, 11 мая, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно данным сервиса Яндек.Карты, по состоянию на 09.30 местного времени, индекс самоизоляции во Владивостоке составляет 3,5 баллов.
Худший показатель среди самых больших городов региону у Артёма — всего 3,3 балла. Чуть выше индекс в Уссурийске — 3,4 балла.
А вот в Находке, которая на прошлой неделе была закрыта на карантин, — 3,7 баллов, что является лучшим показателем самоизоляции в крае.
Ранее стало известно, что ограничительный режим будет продлён на всей территории Приморья как минимум до 31 мая. После этой даты власти вновь будут решать вопрос о возможном продлении мер по борьбе с эпидемией.