В начале новой недели владивостокцы остались дома

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Владивосток

Большинство граждан не стало выходить на улицу

Сегодня утром, в понедельник, 4 мая, основная часть жителей приморской столицы не стала нарушать режим самоизоляции, сообщает DEITA.RU.

По состоянию на 9.30 местного времени, согласно данным сервиса Яндекс.Карты, индекс самоизоляции во Владивостоке составляет 3,5 баллов.

Это довольно большой показатель, учитывая, что среди недели он доходил до уровня 1,5 балла. Таким образом, в настоящий момент большинство горожан осталось дома.

Из-за этого дороги приморской столицы оказались свободны. По данным сервиса 2ГИС уровень пробок оценивается всего в 1 балл.

Ранее губернатор края Олег Кожемяко в очередной раз обратился к жителям региона с просьбой соблюдать режим самоизоляции до объявления о его ослаблении, которое ожидается уже 12 мая.

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