Новости
53 новых: в Приморье выросло число заболевших коронавирусом
4 Май 2020, 10:45
Названы возможные сроки возобновления полётов за границу
4 Май 2020, 10:15
В начале новой недели владивостокцы остались дома
4 Май 2020, 09:45
Синоптики сделали прогноз: в ожидании циклона
4 Май 2020, 09:15
Полиция Приморья объявила охоту на любителей шашлыков
4 Май 2020, 08:15
Усилить или смягчить – Роспотребнадзор о карантинных мерах
4 Май 2020, 07:15
Коронавирус пришел к пациентам Кащенко
4 Май 2020, 06:15
Парад Победы состоится в Белоруссии
4 Май 2020, 05:15
В начале новой недели владивостокцы остались дома
Большинство граждан не стало выходить на улицу
Сегодня утром, в понедельник, 4 мая, основная часть жителей приморской столицы не стала нарушать режим самоизоляции, сообщает DEITA.RU.
По состоянию на 9.30 местного времени, согласно данным сервиса Яндекс.Карты, индекс самоизоляции во Владивостоке составляет 3,5 баллов.
Это довольно большой показатель, учитывая, что среди недели он доходил до уровня 1,5 балла. Таким образом, в настоящий момент большинство горожан осталось дома.
Из-за этого дороги приморской столицы оказались свободны. По данным сервиса 2ГИС уровень пробок оценивается всего в 1 балл.
Ранее губернатор края Олег Кожемяко в очередной раз обратился к жителям региона с просьбой соблюдать режим самоизоляции до объявления о его ослаблении, которое ожидается уже 12 мая.