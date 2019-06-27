Идея отбирать автомобили у пьяных водителей пришлась по душе многим россиянам, однако нашлись и те, кто выразил жесткую позицию по этому поводу: алкоголиков — в тюрьму, машину — в семью, сообщает DEITA.RU.

Напомним, во время заседания Госсовета по развитию дорог и безопасности движения глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что МВД предлагает забирать автомобили у водителей, находящихся в алкогольном опьянении.

Отмечается, что главе российского правительства Дмитрию Медведеву идея понравилась. Более того, он поддержал инициативу введения штрафов за бесплатный проезд по платным дорогам.

В соцсетях россияне высказали свое мнение по поводу сомнительной инициативы.

«Законы, как побольше у нас отобрать. Дачников уже замучили, теперь водителей… А сколько надо будет платить за то, что ходим по платным дорогам?? По-любому, придумают и это...», «Как же они достали уже. Каждый день только и занимаются тем, что ужесточают жизнь водителям и автолюбителям, а вот законы, связанные с казнокрадством и воровством природных ресурсов не трогают», «Скоро все будут отбирать», «А если пьяный окажешься депутат или судья?», «Ну вот по поводу пьяных, я согласен. Это тот редкий случай. По поводу платных дорог, нет! Они должны быть бесплатные по всей России. С нас и так дерут в три шкуры, за то и за се. И процентом от продажи природных ресурсов нам не отчисляют! А должны!», «Ну, видимо, мало ему денег, уже внаглую грабят народ», — пишут россияне в Instagram.

Екатерина Брязгунова