В Находке миллиарды рублей сковали угольную пыль

На протяжении многих лет в приморском городе Находка не утихало народное недовольство. Причина - угольная пыль. За последнее время проблема начала стихать: стивидоры стали больше внимания уделять экологической безопасности. Сколько средств компании Находки затратили на защитные средства, и кто является передовиком программы по охране окружающей среды, читайте в аналитическом материале DEITA.RU.

Коренной переворот в сознании стивидоров произошел во многом благодаря инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В ноябре 2018 года глава региона приехал в Находку, провел жесткий разговор с местными властями и руководителями стивидорских компаний. Губернатор заявил, что берет проблему угольной пыли под особый контроль и пригрозил закрыть перевалку там, где она не будет соответствовать новым требованиям. После знакового визита ситуация действительно начала меняться к лучшему.

В правительстве Приморья рассказали, что с начала 2020 года стивидоры Находки потратили более 1,56 млрд. рублей на оснащение своих портов защитными средствами от угольной пыли.

«Приобретено 12 систем пылеподавления и орошения, 8 единиц спецтехники – пушки, снегогенераторы, газоанализаторы. Закуплено 60 металлических габаритных (подпорных) стенок для ограждения штабелей угля и модернизировано более 240 пм металлических упоров (за счет увеличения высоты упора), выполнена установка 2,21 тысяч квадратных метров ветрозащитных экранов. Также стивидорными компаниями используются пленкообразующие вещества при орошении угольных штабелей водой. В целях предотвращения загрязнения морской акватории ведутся работы по устройству очистных сооружений, на которые направлено более 80 млн. рублей», - рассказали корреспонденту ИА DEITA.RU в региональном правительстве.

Более подробная информация изложена в плане природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды при перевалке угля в Находке на 2017-2020 годы. Документы выложены на сайте регионального правительства и обновляются ежемесячно. Сама программа действует с 2017 года, самый ранний отчет - за ноябрь 2018 года. В этом году отчеты имеются за последние четыре месяца, содержание которых и сравнило агентство.

Как оказалось, из 11 стивидоров, упомянутых в плане, средства на реализацию плана направили только пять компаний. Всего на территории Находки работает 12 стивидоров, однако ОАО «Терминал Астафьева», упомянут лишь в общей таблице, но не подсчитан в таблице затраченных средств. На конец апреля они затратили 3,241 млрд. рублей, когда в плане написано 3,979 млрд. рублей. Получается, что среди стивидоров средства на улучшение экологической обстановки направили только АО «Восточный Порт», ООО Компания «Аттис Энтерпрайс», АО «Находкинский морской торговый порт», АО «Порт Восточные Ворота - Приморский завод» и Стивидорная компания «Малый порт».

Согласно таблицам, опубликованным на сайте правительства Приморья, пять стивидоров за четыре месяца потратили почти 600 млн. рулей на выполнение плана.

Первое место в рейтинге борьбы с угольной пылью с суммой около 300 млн. рублей занимает АО «Восточный Порт». Деньги пошли на приобретение специальной техники, приборов по измерению пыли в воздухе и измерению параметров микроклимата. Также компания проектирует и устанавливает ветрозащитные ограждения с южной и восточной сторон периметра ППК-3 и стороны причала №49. Помимо всего прочего установили новые пылеуловители - воздушные фильтра, которые каждый час очищают порядка 100 тысяч кубометров воздушной массы. Предполагается, что установки увеличили степень очистки воздуха до 99%. На сайте компании сообщается, что стивидором были приобретены и испытаны две самоходные портальные установки, которые были изготовлены по заказу предприятия.

На втором месте - стивидорная компания «Малый порт», более 126,8 млн. рублей. Были куплены дополнительные пушки пылеподавления, два грейфера. Кроме этого, устанавливаются пылеветрозащитные экраны в северо-восточной части терминала и наращивается высота подпорных стен.

В тройке лидеров - АО «Находкинский морской торговый порт». На выполнение плана природоохранных мероприятий компания направила около 100 млн. рублей. За эти деньги стивидор установил ветропылезащитные экраны и модернизировал металлические упоры, за счет монтажа сетчатой рамки и увеличения высоты упора до 8 метра. Также часть денег идет на содержание спецтехники.

«Аттис Энтерпрайс» направила на выполнение плана 42,7 млн. рублей. За эти деньги компания ввела в эксплуатацию анализатор пыли, содержит технику, которая очищает от пыли территорию и причалы порта, а также часть денег была направлена на обеспечение бесперебойной работы ливневой канализации и комплекса очистных сооружений ливневых вод.

АО «Порт Восточные Ворота-Приморский завод» направил на выполнение плана 30,8 млн. рублей, за которые строит систему ливневой канализации и комплекс очистных сооружений ливневых сточных вод. Деньги также были направлены на приобретение пылезащитных экранов и их установку с южной и юго-восточной сторон угольного склада.

Согласно общей таблице затрат в дальнейшем наибольшие количество средств планируют потратить АО «Восточный порт» (1,5 млрд. рублей), АО «Находкинский морской торговый порт» (995,9 млн. рублей), стивидорная компания «Малый порт» (643 млн. рублей).

На сайтах компаний сообщается, что предприятия помимо общей программы реализуют собственные программы, направленные на улучшение экологии. Так, АО «Восточный Порт» с 2018 года планирует инвестировать 5,8 млрд. рублей, в этом году инвестиции составят 1,7 млрд. рублей.

АО «Находкинский морской торговый порт» начал строительство крытого терминала, благодаря которому удастся исключить пыление при перевалке угля, стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд. рублей, правда срок завершения строительства не указан.

Статистика показывает, что не для всех стивидоров Находки экологическая безопасность и здоровье горожан является приоритетным направлением работы. Бросается в глаза два момента. Во-первых, тратить деньги на экологическую безопасность решаются менее половины компаний. Во-вторых, суммы затрат на борьбу с угольной пылью сильно разнятся между стивидорами.

Среди компаний, осуществляющих перевалку угля в морских портах Находкинского городского округа, в плане природоохранных мероприятий не обозначена деятельность на 2020 год ООО «Порт Ливадия», ООО «Геомар», ООО «Восточный лесной порт», ООО «Восточно-Уральский терминал», АО «Дальмормонтаж». ОАО «Терминал Астафьева» задекларировал ряд мероприятий, но не указал ни точные сроки их исполнения, на суммы затрат.

Похоже, что высокая планка в деле борьбы с угольной пылью сегодня по карману только крупным стивидорам со специализацией на перевалке. Даже в непростых экономических условиях у них есть инвестиции и для строительства необходимой инфраструктуры, и для модернизации производства, и для заботы об экологии и здоровье людей.